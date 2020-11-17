Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 ноября 2020 года

На Урале продолжаются бороться с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 349 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 191 случай приходится на уральскую столицу.

Также новые заболевшие COVID-19 зарегистрированы в Бисерти, Нижнем Тагиле, Ревде, Первоуральске, Реже, Дегтярске, Карпинске, Кировграде и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 17 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии сейчас составляет 41 361 человек. Из них 33 519 человек полностью побороли инфекцию. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 351 человек.

На данный момент состояние 459 человек оценивается как тяжелое, 320 из них размещены в палатах реанимации, 206 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки официально подтверждено 8 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 907 человек.

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