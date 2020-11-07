Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 ноября 2020 года

Мест для коронавирусных больных пока хватает, хотя число заболевших растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 293 новых случая заражения коронавирусом. Лидером по числу новых зараженных COVID-19 традиционно стал Екатеринбург: + 102 человека.

Остальные случаи коронавируса зарегистрированы у жителей Алапаевска, Качканара, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Волчанска, Первоуральска, Серова, Первоуральска, Нижнего Тагила и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 7 ноября 2020 года. Фото: Яндекс.Статистика

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале составляет 38 188 человек, из которых 30 301 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписал 300 уральцев.

На данный момент 346 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 280 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 185 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено 8 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 823 человека.

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