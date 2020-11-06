Урал – Спартак 7 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура Российской Премьер-Лиги по футболу

Соперники сыграют на стадионе "Екатеринбург Арена" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 7 ноября 2020, на «Екатеринбург Арене» в 14 туре Российской Премьер-лиги «Урал» сыграет с московским «Спартаком».

"Шмели" после серии из трех поражений сумели реабилитироваться, заработав четыре очка. Улучшить положение в турнирной таблице помогла победа над "Уфой" и игра с "Тамбовом", окончившаяся ничьей.

Красно-белые, в свою очередь, в последнем туре потерпели поражение от "Ростова". После проигрыша подопечным Валерия Карпина "Спартак" потерял лидерство в турнирной таблице.

Стоит отметить, что букмекеры отдают предпочтение "Спартаку". На победу "Урала" в этой встрече дают коэффициент 5.75, а шансы красно-белых оценивают в 1.70.