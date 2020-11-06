На Урале в 2021 году появится своя вакцина от коронавируса

На Урале может появиться своя вакцина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Новоуральска, которые работают на фармацевтическом предприятии «Медсинтез», создают вакцину от коронавируса, которая может стать одной из четырех панацей от COVID-19, которые разрабатываются в России сегодня.

- На вашем заводе в Новоуральске работают сразу над двумя вакцинами от коронавируса. Это «Спутник 5», созданная в Центре Гамалеи, и препарат «Урал» - собственная разработка предприятия, которая станет четвертой в России, - рассказал «КП-Екатеринбург» председатель совета директоров фармацевтического предприятия Александр Петров.

Лабораторные исследования подходят к концу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас уральская вакцина от коронавируса находится в стадии лабораторной разработки, после чего начнутся доклинические испытания на животных. Далее будет стадия испытаний новой вакцины «Урал» на добровольцах.

- Надеюсь, что летом 2021 года она поступит в продажу, - говорит Александр Петров, и добавляет, что разработка сразу же нескольких вакцин ведет к здоровой конкуренции на рынке, ведь тот, кто создаст первую рабочую вакцину, попадет на страницы учебников истории.

Пока свердловчане обходятся "Триазавирином", который тоже производят в Новоуральске Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вакцин должно быть много, каким-то группам населения подходят одни вакцины, каким-то – другие. У врача должен быть выбор. К тому же, это правильно с точки зрения конкуренции, это подгоняет производителя, но и заставляет его делать свой товар лучше, - заключил председатель совета директоров завода «Медсинтез».

По словам Петрова, его предприятие сотрудничает с фондом «Сколково» над созданием новых молекул, которые смогут побеждать коронавирус. Но на их создание уйдет еще немало времени.

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