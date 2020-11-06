Почему в аптеках Екатеринбурга дефицит лекарств: разбираемся вместе с экспертом

Из аптеках исчезли лекарства, актуальные в период пандемии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области ситуация с коронавирусом остается тяжелой. Чиновники успокаивают уральцев относительно ровной статистикой. Однако люди, напрямую столкнувшиеся с медициной в этот нелегкий период, с недоступностью лекарств, с формальным отношением к больному, в цифры не верят.

Почему из аптек исчез «Триазавирин», когда на Урале появится своя вакцина от коронавируса и почему лекарства от COVID-19 стоят дорого? На эти вопросы на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) ответил председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров.

Уральская вакцина от коронавируса появится летом 2021 года Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ЛЕКАРСТВА «ВИСЯТ» НА ГРАНИЦЕ

- Александр, перед нашим разговором, я специально зашла в две аптеки. «Триазавирина», которым многие лечат коронавирус, там нет. Куда он исчез и когда появится?

- С 1 июля 2020 года в России правительство ввело систему маркировки лекарств. Все производители теперь должны покупать за свой счет определенные коды специального оператора Центра развития перспективных технологий. Эту маркировку они должны наносить на каждую упаковку лекарства.

После отгрузки мы должны подгружать эту серию в определенную систему, которая позволяет отслеживать: куда лекарство ушло. Например, производитель отдал дистрибьютору лекарство, тот передал в аптеку, все это отслеживается. Но не все аптеки оказались готовы к новой системе маркировки.

Сама система запущена в сыром виде, она требует отладки. Упаковок с лекарствами производится очень много, это не шубы, которые начали маркировать до нас, лекарства маркировать долго и сложно.

- Зачем нужна эта система маркировки? Тем более в условиях пандемии…

- Это правильный шаг, потому что на рынке много контрафакта, а также лекарств, которые недобросовестные врачи перепродают больным с онкологией. Вспомните громкую историю в Санкт-Петербурге (Речь о «банде» медсестер, которые воровали лекарства у онкобольных в России и перепродавали их на Украину). Поэтому система маркировки – мера вынужденная, но сыроватая.

Зарубежные компании не ввезли 40 миллионов упаковок лекарств. Какие-то из них «висят» на границе, какие-то - у дистрибьюторов, которые еще не зашли в систему. У нашего предприятия в октябре серия лекарств провисела в системе 22 дня. Товар лежал на складе, но мы ничего не могли с ним сделать. Это 20 тысяч упаковок. Но отменить систему маркировки нельзя.

- Правительство как-то реагирует на этот коллапс?

- После жалоб правительство 2 ноября выпустило Постановление № 1779 «О внесении изменений в положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов». По этому документу до 1 июля 2021 года система переводится в уведомительный порядок. То есть дистрибьютор и аптека не должны ждать пока препарат появится в системе.

Лекарство загрузили в систему, и, если через 15 минут мы не видим серию в ней, то можем двигаться дальше, как это было до 1 июля. Хотя маркировку на товар мы все равно наносим. Эта отсрочка до 1 июля 2021 года дает возможность насытить рынок лекарствами.

Ученый, который выпустит действующую вакцину, попадет в учебники истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛИ ЛЕКАРСТВА

- «Триазавирином» можно лечить коронавирус?

- Сейчас завершаются научные исследования в отношении того, подходит ли этот препарат для лечения коронавируса. Окончательных результатов нет, но препарат применяется по всей стране. И результат хороший. Когда заболевание лечить нечем, то доктора ориентируются на хороший эффект. Когда они его видят, то назначают «Триазавирин» и лечат им.

- А для профилактики его можно применять?

- Опять же, в инструкции это не прописано. Мы тоже проводим исследование по этому вопросу и скоро поделимся результатами.

- А Вы сами этот препарат употребляете?

- Да. С января пропил три трехмесячных курса, по одной капсуле в день. Ни разу простудными заболеваниями не болел в этом году.

- Как понять человеку, что лекарство поможет, что это не фейк?

- У меня принципиальная позиция по этому вопросу. Тот же «Триазаверин» - это не панацея, его, как любой другой препарат, нужно применять в составе комплексной терапии, которую прописывает врач. Нельзя заниматься самолечением.

- В том и вопрос, что сегодня врача заполучить для консультации очень сложно, а порой и невозможно…

- Да, система здравоохранения сейчас находится под мощным прессингом, выдерживает сильнейший удар. Но сейчас есть возможность получить онлайн-консультацию докторов. Надо пользоваться этим. Это не бесплатно, но здоровье то бесценно.

Ученые работают над способами борьбы с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Производители и аптеки взвинтили цены на популярные препараты. Причем, не только от простудных и вирусных заболеваний. Один из препаратов стоит больше 12 тысяч рублей. Он почти всем недоступен. Почему так?

- Зависит от того, сколько вложено в научную разработку лекарства. Что это: инновационный препарат или дженерик, который уже был на рынке. Если вложены серьезные усилия научного коллектива, проведены дорогие лабораторные и пилотные испытания, его еще нужно в промышленность ввести. А это все стоит очень больших денег.

Над «Триазавирином» мы работали десять лет, прежде чем его вывести на рынок. Потрачено больше миллиарда рублей. Плюс клинические испытания в три этапа. Субстанция этого препарата стоит очень дорого. Прибавьте сюда огромные расходы на продвижение: конференции, методические материалы, работа медицинских представителей. Все это входит в себестоимость препарата, чтобы потребитель мог получить его в аптеке.

УРАЛЬСКАЯ ВАКЦИНА НЕ ЗА ГОРАМИ

- На вашем заводе в Новоуральске работают сразу над двумя вакцинами от коронавируса. Это «Спутник 5», созданная в Центре Гамалеи, и препарат «Урал» - собственная разработка предприятия, которая станет четвертой в России. Как обстоят дела с созданием вакцины?

- Завод – это производственная единица, хотя у нас и есть отдел разработки и штат ученых. В случае с вакциной» Спутник 5» мы можем выступить как производственная площадка. Сейчас готовимся к производству по этой вакцине, выбираем оборудование. Оно очень сложное и дорогое, а сделать все это нужно очень быстро. Этот технологический трансфер будет, скорее всего, упрощаться.

Производства "Триазавирина" очень затратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А что по вакцине «Урал»?

- Пока она на уровне лабораторной разработки. Мы ее сейчас готовим для того, чтобы провести доклинические исследования на животных. Потом будут испытания на добровольцах. Надеюсь, что следующим летом она поступит в продажу.

- А почему российские ученые создают разные вакцины? Ваша разработка – четвертая по стране. Почему бы не объединить усилия?

- Вакцин должно быть много, каким-то группам населения подходят одни вакцины, каким-то – другие. У врача должен быть выбор. К тому же, это правильно с точки зрения конкуренции, это подгоняет производителя, но и заставляет его делать свой товар лучше. Ведь группа ученых, которые запустят в производство работающую вакцину от коронавируса, попадут на страницы учебников и войдут в историю.

- Ваш завод работает еще над какими-то лекарствами от коронавируса?

- Мы сотрудничаем с фондом «Сколково». У нас есть компания – сколковский резидент, куда я инвестирую деньги. В числе прочего мы разрабатываем новые молекулы от коронавируса, которые должны показать свою эффективность. Но на них уйдет много времени.

- Правда ли, что в разных странах разные штаммы коронавируса? И поэтому универсальную вакцину создать не получится?

- Штаммов COVID-19 довольно много, не меньше сорока. И это только основные штаммы. Поэтому вакцину придется время от времени перезаряжать любым циркулирующим на тот момент времени штаммом в данной стране. Задача вирусологов – заранее просчитать этот штамм, как это происходит с гриппом. По нему вакцина обновляется раз в сезон, хотя заболевание очень старое, но продолжает мутировать с завидной регулярностью. Универсальной вакцины по гриппу я не видел. Посмотрим, как это будет с коронавирусом. Все-таки это другой вирус.

Во время пандемии "Триазавирин" смели в прилавков аптек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ваш прогноз по ситуации?

- Думаю, что в обозримом будущем появится новый вирус, который будет куда более опасный, чем грипп и коронавирус. Это будет наложение гриппа и коронавируса, когда человек будет болеть одновременно двумя заболеваниями. К тому же, нужно понимать, что коронавирус никуда не денется, поэтому перчатки, маски, санитайзеры – это навсегда.

Подкаст с Александром Петровым на радио "КП" - по ссылке

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