Двоих задержали: cторонники опального отца Сергия попытались захватить храм в Екатеринбурге

Храм окружили сторонники опального отца Сергия. Фото: читатель КП

В Екатеринбурге 6 ноября продолжилось противостояние православной общественности и сторонников опального отца Сергия Романова, которого в октябре 2020 года отлучил от церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Бывший настоятель храма отец Георгий Бусыгин Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этот раз противостояние произошло в Храме во имя святой блаженной Ксении Петербургской на Восточном кладбище в Екатеринбурге.

6 ноября в храме приступил к исполнению своих обязанностей новый настоятель прихода отец Владимир Глинский, который до этого четыре годы нес послушание клирика в Храме-на-Крови. Его назначил правящий архиерей – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Ранее эту обязанность исполнял протоиерей Георгий Бусыгин, который последние полгода поддерживал Сергия Романова, занявшего со своими последователями Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Сторонники Сергия попытались не пустить нового настоятеля в храм.

Прихожане пытаются прорваться в храм. Фото: читатель КП

- Ситуация нестандартная. Передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем. Но то, что здесь сегодня происходит – это провокация, потому что Всеволод Могучев – представитель Среднеуральского женского монастыря, профессиональный провокатор, который привез с собой людей, которые нас не пускали в храм. Но часть прихожан все равно попала в храм, - рассказал «КП-Екатеринбург» благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, отец Андрей (Юганец).

Дело дошло даже до драки. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и усиленные наряды полиции. Силовики задержали двоих человек, которые принимали участие в противостоянии.

Но самое печальное, что сторонников Сергия не не смутило даже то, что в храме проводилось отпевание женщины. Они все равно попытались взять храм под свой контроль.

- У меня сегодня отпевали здесь знакомую, и у меня на Восточном кладбище похоронен супруг. Поэтому я решила придти. Сначала было отпевание, а потом планировалось провести заупокойную, - рассказывает «КП»-Екатеринубрг одна из прихожанок. - Мы пришли в храм. Меня насторожило: когда я подошла к воротам, то увидела Всеволода Могучева из Среднеуральского женского монастыря. У меня дрожь в ногах: думаю – почему он здесь? И почему почти никого не пускают на территорию? Я знаю, что гроб в храм уже занесли, началось отпевание. Когда я вошла в помещение, то увидела, как по углам стояли крепкие парни. Прошло отпевание, и эти парни говорят: все, выходите отсюда, и начали меня отодвигать. Я им говорю: почему вы меня толкаете из храма? Там на цокольном этаже храма есть трапезная, я спросила у матушки, можно ли мне пройти, там туалет рядом. А эти амбалы меня не пустили. А мне кого бояться в храме, я же к Богу пришла помолиться. И после этого началось движение в храме и возле него.

Силовикам удалось утихомирить собравшихся. Вечерняя служба в храме прошла в положенное время, вел ее новый настоятель Владимир Глинский.

На территории храма дежурят силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

У храма дежурит полиция и Росгвардия. Фото: читатель КП

Силовики контролируют вход на территорию храма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый настоятель приступил к проведению Богослужения после противостояния со сторонниками отлученного от церкви отца Сергия. Фото: предоставлено официальным представителем Екатеринбургской епархии Анжелой Тамбовой

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