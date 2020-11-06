Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 ноября 2020 года

Во всех людных местах жители Екатеринбурга присутствуют в масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки подтверждено 282 случая заражения коронавирусом, 126 из них приходятся на уральскую столицу.

Остальные случаи COVID-19 диагностированы у жителей Дегтярска, Ревды, Серова, Сухого Лога, Полевского, Кировграда, Первоуральска, Среднеуральска и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее количество случаев коронавируса на Среднем Урале с начала пандемии составило 37 895, 30 001 их них завершились полным выздоровлением. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 287 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 6 ноября 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состояние 309 пациентов на данный момент оценивается как тяжелое, 275 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 170 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрированы 8 случаев смерти от коронавируса, общее число жертв пандемии на Среднем Урале – 815 человек.

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