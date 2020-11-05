Регистрировать в ГИБДД не нужно: таксистам показали, как должна выглядеть защитная пленка

Пленку, презентованную министру, установили в фирме, которая изготавливает термошторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В злободневной для многих свердловских таксистов теме появилась некоторая определенность. Речь об экранах и перегородках, которыми губернатор Евгений Куйвашев обязал оснастить все автомобили, занимающиеся перевозкой пассажиров. Глава региона уверен: установка в машинах экранов, которые будут отделять переднее и заднее пространство салона, поможет снизить риск распространения коронавируса.

Но инициатива вызвала негодование у представителей отрасли. И дело здесь не только в том, что таксисты будут обязаны делать это за свой счет. Недовольство было связано и с тем, что были не разъяснены многие вопросы. Например, было непонятно, из какого материала должны состоять эти перегородки. Также не ясным было и то, считается ли их установка вмешательством в конструкцию автомобиля и нужно ли ее регистрировать в ГИБДД.

Стоит отметить, что 5 ноября Госавтоинспекция впервые прокомментировала инициативу губернатора. Представитель ведомства заявил, что согласовывать перегородки нужно. Видимо, речь шла о капитальных конструкциях.

5 ноября в здании Екатеринбург-ЭКСПО министр транспорта вновь провел совещание, посвященное установке перегородок. Перед ним Василию Старкову показали несколько машин, где уже установили пленки, разделяющие пространство салона.

Таксистов попросили приехать на парковку Екатеринбург-ЭКСПО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об итогах встречи «КП-Екатеринбург» рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко, который присутствовал на встрече с министром транспорта.

- Сегодня были представлены образцы экранов. Они из плотной полиэтиленовой пленки. Что хорошо, их будет не нужно согласовывать. Ведь когда вышел указ губернатора, все предпринимательское сообщество полагало, что речь идет об основательных конструкциях, которые будут жестко связаны с кузовом, - говорит Владимир Герасименко.

Правда, ответы были получены все-таки не на все вопросы.

- Не было представлено исследований о том, насколько эффективны эти пленки в плане противодействия распространению коронавируса. Ведь воздух в автомобиле все-таки смешивается, - говорит Герасименко.

По словам эксперта, представители Роспотребнадзора, присутствовавшие на встрече со свердловским министром транспорта, признались: рекомендаций оснастить автомобили такси перегородками их ведомство не давало. Правда, инициативу губернатора Роспотребнадзор поддержал.

Владимир Герасименко надеется, что им удастся добиться от правительства компенсации для автопарков, которые установят защитные пленки. Пока перевозчики вынуждены это делать за свой счет.

Данных исследований о том, насколько эффективна пленка, представлено не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагается, что штрафовать таксистов из-за отсутствия экранов будут представители министерства общественной безопасности.

Штрафы из-за отсутствия экранов для ИП будут в районе 50 тысяч рублей, а для юрлиц сумма – от 100 до 300 тысяч рублей.

Таксисты, на автомобилях которых установлены защитные пленки, охотно делились впечатлениями и эмоциями от встречи с министром транспорта. Оказалось, что на площадку перед ЭКСПО их попросило приехать руководство таксопарка.

Один из водителей рассказал «КП», что на установку пленки он потратил две тысячи рублей. Защитную пленку от COVID-19 он установил в фирме, которая занимается изготовлением термоштор.

- Каких-то определенных требований – не было. Мне было важно, чтобы сохранилась видимость, и чтобы материал выглядел эстетично, - рассказал таксист по имени Байрам.

Напомним, многие таксисты восприняли инициативу губернатора в штыки. По этому поводу они даже устроили стихийный митинг напротив здания администрации Екатеринбурга.

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