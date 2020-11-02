«Эта мера убьет легальные компании»: уральские такси потребовали у ГИБДД России объяснить, как устанавливать защитные экраны

Глава региона считает, что такие конструкции помогут в борьбе с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественный совет по развитию такси и бизнес-омбудсмен Свердловской области напишут заявление в Роспотребнадзор и в ГИБДД России, чтобы узнать, нужно ли согласовывать установку защитных экранов в машинах перевозчиков с Госавтоинспекцией.

Напомним, это связано с указом губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона обязал оснастить все автомобили такси экранами, которые будут отделять переднее и заднее пространство внутри салона машины. Губернатор считает, что такая мера позволит снизить риск заражения коронавирусом. Но многие таксисты встретили эту инициативу в штыки. По этому поводу они даже устроили стихийный митинг напротив здания администрации Екатеринбурга.

Представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко в разговоре с «КП-Екатеринбург» обратил внимание на то, что сейчас у представителей сообщества нет понимания, как должны выглядеть эти экраны. Кроме того, неясно, может ли их установка повлиять на безопасность во время езды.

Эти вопросы обсуждались во время онлайн-конференции, которая состоялась 2 ноября. В ней приняли участие руководители служб такси.

- Я согласовал письма для уполномоченного по защите прав предпринимателей Российской Федерации Бориса Титова, для губернатора Свердловской области и в главное управление ГИБДД России, - рассказал Владимир Герасименко. – Нужно, чтобы нам дали четкие разъяснения, какой должна быть эта конструкция (я считаю ее капитальной). Требует ли ее установка согласований с заводом-изготовителем автомобиля и уполномоченными органами.

По словам Владимира Герасименко, предпринимательское сообщество сейчас дезориентировано.

- Нет общих нормативов на установку этих экранов. Мы рассчитываем узнать позицию ГИБДД России и получить поддержку от федерального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Рассчитываем добиться, чтобы этот указ носил рекомендательный, а не обязательный характер, - уточнил представитель Общественного совета по развитию такси в УрФО.

Владимир Герасименко уверен, что указ губернатора ударит прежде всего по тем перевозчикам, которые работают легально.

- У нас всего 5 % легальных перевозчиков. И эта мера ударит прежде всего по ним. Их можно выделить в общем потоке и наложить на них какие-то санкции. А нелегальные таксисты ничего делать не будут. В итоге эта мера убьет те самые 5% легальных такси, - уверен Владимир Герасименко.

Также эксперт считает, что установка экранов может повлиять на безопасность пассажиров, которые пользуются услугами такси.

- Пленка - это не безопасно. Ведь это горючий материал, к тому же она загораживает обзор заднего вида. С точки зрения безопасности - ее использовать нельзя. А шторки еще хуже, - говорит Герасименко.

Он добавил, что уже изучил опыт других стран. Например, в США и Англии таксисты давно ездят с перегородками, разделяющими пассажиров от водителя. Но их основная функция – в том, чтобы защитить водителя от буйных пассажиров.

- В Германии сейчас тоже устанавливают такие перегородки в такси. Но там есть четкие нормативно-правовые указания. Из каких материалов должны быть эти экраны и какая у них должна быть толщина, - отмечает Владимир Герасименко.

Также в Германии государство выделяет по 400 евро на каждую машину, которая будет устанавливать перегородку.

Представители такси уже подсчитали, что на установку одного защитного экрана придется потратить порядка 11 000 рублей. Чтобы компенсировать потраченные деньги таксисты будут вынуждены поднять цены на поездки.

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