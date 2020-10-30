Свердловский министр транспорта соберет таксистов за круглым столом

С утра площадь 1905 года в Екатеринбурге заняли таксисты Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге утром, 30 октября, таксисты заняли площадь 1905 года, выражая несогласие с решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева об установке защитных экранов в автомобилях такси.

Таксисты не понимают, зачем нужны перегородки, когда они итак ездят в защитных масках. К тому же за одни сутки оборудовать все автомобили экранами, по их словам, нереально.

Министр транспорта Василий Старков утром поговорил с таксистами Фото: Олег ГАЛИМОВ

Утром с водителями встретился министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. Стороны договорились собрать Круглый стол, который пройдет в этот же день. На мероприятии обсудят острые вопросы.

На Круглый стол придут водители, руководство крупнейших сервисов-агрегаторов, Госавтоинспекции и общественного совета по развитию такси. Об этом сообщили в оперштабе региона.

На площади дежурили сотрудники полиции Фото: Олег ГАЛИМОВ

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