Перевозчики восприняли требование в штыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской Госавтоинспекции впервые прокомментировали инициативу губернатора, который обязал оснастить все автомобили такси экранами, которые будут отделять переднее и заднее пространство внутри салона машины. Евгений Куйвашев считает, что такая мера позволит снизить риск заражения коронавирусом.

О перегородках высказался заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов. Также он рассказал о том, считается ли подобная перегородка вмешательством в конструкцию автомобиля.

- Что касается установки перегородок, безусловно, любое внесение изменений в конструкцию (жесткое крепление, прозрачная или не прозрачная перегородка, которая должна крепиться к элементам кузова). Все эти изменения в конструкции, должны регистрироваться в органах Госавтоинспекции. Соответственно, нужно проходить регистрацию и получать разрешение, - рассказал Дмитрий Панфилов во время пресс-конференции в ТАСС.

Представитель ГИБДД считает, что дополнительных очередей в связи с обязательной регистрацией перегородок в отделах Госавтоинспекции не возникнет. Так как записаться в ведомство можно в том числе и через госуслуги.

Также Дмитрий Панфилов рассказал о том, какие штрафы грозят автопаркам и водителям за езду без защитного экрана.

- Для физических лиц штраф порядка 1000-1500 рублей. Для юридических лиц штрафы довольно большие, порядка 100-200 тысяч рублей, - уточнил представитель ГИБДД.

Напомним, многие таксисты встретили инициативу губернатора в штыки. По этому поводу они даже устроили стихийный митинг напротив здания администрации Екатеринбурга.

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