Задержанный в ночь на 29 декабря отец Сергий (Романов), которого из Среднеуральского женского монастыря доставили в главное следственное управление СКР по Свердловской области, записал видеообращение к своим сторонникам, которые приехали в обитель, чтобы его поддержать.В своем обращении отец Сергий умиротворенным голосом сказал, что любит свою паству и попросил своих сторонников помолиться за него.- У меня все хорошо, помолитесь. Прости их Господи, не ведают, что творят. А даже [если] ведают, все равно простит Господь, - говорит в обращении отец Сергий (Николай Романов). – Не надо ничего делать, надо жить по Заповедям Божиим. Я с вами до скончания века. Аминь.Утром, 29 декабря, отца Сергия доставили в Москву, где сегодня ему выберут меру пресечения в Басманном суде.Процессуальные действия (обыски в монастыре, задержание, допрос) проводятся не в рамках уголовного дела об истязании малолетних, а в рамках тех уголовных дел, которые были возбуждены ранее по статьям 110 (Доведение до суицида) и 303 (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗадержание отца Сергия, спецназ оцепил монастырь: прямая онлайн-трансляция. Корреспонденты «Комсомолки» передают с места основных событий в Среднеуральском женском монастыре (подробнее)В монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОН. Бывшего схимонаха задержали и отвезли на допрос (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Следователи проводят обыск в помещении, где жил опальный экс-схиигумен (подробнее)