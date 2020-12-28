Обворожительная Мария Погребняк раскрыла свои планы на новогоднюю ночь и презентовала платье, в котором будет отмечать праздник.- Фигура просто огонь! – пишут поклонники.По словам жены футболиста «Урала», впервые за долгое время ее семья на Новый год будет в Москве. Всему виной пандемия коронавируса.- Обычно мы улетаем на Бали или Дубай, но в этом году решили праздновать дома. Придут мои родители и брат Паши с семьей. Обычно я мужу дарю что-то из одежды, но пока еще не определилась с подарком. Дети уже взрослые, уже не верят в Деда Мороза, но пишут ему письма. У нас довольно жесткие правила о подарках. Это должны быть игрушки, а не техника. Поэтому они просят конструкторы, а не Iphone 12, - рассказала «Комсомолке» Мария Погребняк.Также инстадива поделилась советами, как и в чем встречать Новый год. Главное правило – ничего красного из одежды.- Впереди год быка. А его красный цвет, как известно, раздражает. Что должно быть на праздничном столе? Я прочла, что много зелени - бык ее очень любит. Так же, овощные салатики, рыбные блюда, куриные! Категорически нельзя подавать на стол говядину и телятину. По декору: все пастельные оттенки, серебро, жемчуг! – добавила Погребняк.Напомним, что семья нападающего переболела коронавирусом этим летом. Павел проходил лечение в больнице Екатеринбурга, а его жена и дети – дома в Москве. После выписки форвард в знак благодарности подарил врачам холодильник.СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ