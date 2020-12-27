На минувшей неделе к стенам Среднеуральского женского монастыря, занятого бывшим схиигуменом Сергием (Николай Романов), приехал спецназ службы судебных приставов вместе с представителями Екатеринбургской епархии. По решению Арбитражного суда, они должны были начать строительно-техническую экспертизу. Сторонники Сергия не пустили людей в форме на территорию. После этого на проповеди сам Сергий рассказал своим последователям, готов ли он к визиту силовиков.- Некоторые говорят, распускают слухи, что придет Росгвардия, - сказал Сергий. - Я давно жду и армию, и флот, и небесные там… вертолеты, самолеты, хоть спецназ, хотя вся эта рать мировой закулисы пускай приезжает. Мы ее достойно встретим. Пускай попробуют с духовной мощью побороться нашего монастыря. Это первый вам будет урок вашего поражения. Вы поражаетесь 11 месяцев.Николай Романов был отлучен от церкви 19 октября. Это решение принял Церковный суд в Екатеринбургской епархии и утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Причиной стали проповеди Романова, в которых он отрицал существование коронавируса, а также последовавший конфликт с Екатеринбургской епархией. Правда, после лишения сана Николай Романов со своими сторонниками не стал покидать Среднеуральский женский монастырь и продолжил проводить в нем службы. О ситуации в обители минувшим летом на Урал прилетала снимать документальный фильм Ксения Собчак. На ее съемочную группу тогда напали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Ксению Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре, где прячется опальный отец СергийОб этом телеведущая рассказала в соцсетях (подробнее)«Нужно поговорить со всеми сторонами»: глава Екатеринбургской епархии о конфликте с «отцом Сергием»Епископ Екатеринбургский и Верхотурский ответил на вопрос о ситуации в Среднеуральском женском монастыре (подробнее)«Поднимите руки, кто хочет пойти на крест»: опальный отец Сергий благословил монахинь на смертьОн сделал это во время очередной проповеди в Среднеуральском женском монастыре (подробнее)