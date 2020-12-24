Свердловский областной суд отменил приговор бывшим полицейским из Екатеринбурга Андрею Бессарабову, Вячеславу Тропину и Вадиму Мустафину. В июле бывших сотрудников МВД признали виновными в изнасиловании девушки, экс-силовикам назначили по шесть и шесть с половиной лет в колонии.Однако после рассмотрения апелляции коллегия судий направила дело на новое рассмотрение, а также изменила всем троим меру пресечения. До этого дня осужденные находились в СИЗО.- Меру пресечения изменить на запрет определенных действий, а именно на запрет общаться между собой, с потерпевшей, со свидетелями. В случае нарушения мера пресечения может быть изменена на более строгую по заявлению контролирующего органа, - говорится в решении суда.Напомним, что ранее представители Следственного комитета заявляли, о том, что преступление было совершено в служебном УАЗе в ночь после Дня города летом 2019-го. Их жертвой стала студентка из Казахстана. Девушка уже подходила к машине друга, которого до этого попросила отвезти ее домой. Но в этот самый момент к ней под предлогом проверки документов подошел наряд ППС.- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказывал «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Чувствовали безнаказанность»: в Екатеринбурге будут судить трех полицейских, изнасиловавших студентку (подробнее)