Жители Среднего Урала смогут тщательнее подготовиться к новогодней ночи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение сделать 31 декабря выходным днем. Сегодня глава региона подпишет соответствующее распоряжение.- По предложению фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, которое поддержал Президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем, – сказал губернатор на заседании правительства.Согласно документу, вместо следующего четверга работать придется в эту субботу, 26 декабря. Это касается лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и государственных гражданских служащих. Также перенести выходной рекомендуется органам госвласти, местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям. Остальные организации будут сами определять какой день, вместо 31 декабря сделать для сотрудников рабочим.Ранее Евгений Куйвашев не хотел объявлять 31 декабря выходным, чтобы не переносить рабочий день на другую дату. Однако президент России Владимир Путин накануне рекомендовал главам регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем.В прошлом году свердловчанам также разрешили отдохнуть 31 декабря. При этом решение об этом приняли в том числе и благодаря опросу в Instagram-аккаунте губернатора.