Instagram помог: свердловский губернатор подарил выходной на Новый год уральцам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел у себя в Instagram опрос. Глава региона спросил уральцев: нужно ли сделать 31 декабря выходным днем? Понятно, что большая часть пользователей высказались за отдых.

В голосовании приняли участие чуть больше 12 тысяч человек. «За» проголосовали 11 433 уральца, а это – 94% респондентов. «Против» высказались всего 682 человека.

- Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году», - заключил на своей странице в соцсети губернатор.

Но за дополнительный выходной жителям Свердловской области придется поработать в субботу, 28 декабря.

Евгений Куйвашев не первопроходец в реализации идеи с отдыхом на Новый год. 18 ноября 31 декабря сделал выходным глава Томской области Сергей Жвачкин. 3 декабря также поступил губернатора Кировской области Игорь Васильев, а 5 декабря - Сергей Аксенов.

Перенес выходной с 28 на 31 декабря и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Он тоже провел опрос через Instagram.