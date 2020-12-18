Свердловский губернатор решил, кто будет отдыхать 31 декабря

В 2019 году Евгений Куйвашев наоборот позволил свердловчанам отдохнуть и сделал 31 декабря выходным днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря рабочим днем. О своем решении он написал в своем Instagram. По словам Евгения Куйвашева, он оставил право коммерческим организациям, решать самим.

- Взвесив все «за» и «против», решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России. Это нее отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение по своим сотрудникам и переносить выходной, - ответил глава региона.

Напомним, в 2019 году Евгений Куйвашев наоборот позволил свердловчанам отдохнуть и сделал 31 декабря выходным днем.