Сергия Романова отлучили от церкви из-за скандальных проповедей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральский женский монастырь, который живет под руководством бывшего схиигумена Сергия (Романова), приехал спецназ службы судебных приставов и представители Екатеринбургской епархии. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в пресс-службе епархии, согласно решению Арбитражного суда в монастыре должна была начаться строительно-техническая экспертиза.

Однако последователи опального священника не пустили людей в форме на территорию святыни.

- В соответствии с положениями уставов религиозных организаций в ведении Русской Православной Церкви, любое имущество религиозного назначения - это церковное имущество, порядок управления которым устанавливается Синодом, а оперативное управление осуществляется Епархиями и теми организациями, которые уполномочены Епархией, - говорится в заявлении.

Представитель монастыря Всеволод Могучев назвал случившееся провокацией и очередной попыткой захвата.

- Зачем они приехали в таком качестве, никого не уведомив о том, что здесь будет происходить?! О чем можно договариваться с провокаторами?! Эти люди пытаются создать шоковую ситуацию у людей, психологически подавить православных христиан, приезжающих и находящихся в Среднеуральском женском монастыре.

Сторонники Сергия отказываются покидать монастырь. Фото: Екатеринбургская епархия

В пресс-службе свердловского управления ФССП пояснили, что действовали согласно решению суда и пообещали прокомментировать инцидент позже. Напомним, что Сергия Романова отлучили от церкви из-за скандальных проповедей. Также священник стал известен на всю страну после выхода в свет документального фильма Ксении Собчак, во время съемок которого на телеведущую и ее команду напали сторонники Сергия.

Кроме этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязание» по факту преступлений против шести детей, которые ранее проживали на территории монастыря.

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