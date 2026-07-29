Полиция установила участников конфликта с уральским ученым Зезиным

Полиция установила личности участников конфликта Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге полиция установила всех участников конфликта с членом-корреспондентом РАН Никитой Зезиным, который скончался 22 июля 2026 года после избиения.

Все произошло 13 июля, когда ученый вместе со своим помощником осматривал семенные поля. Там они обнаружили детей, которые катались на квадроциклах и застряли в грязи. Ученые забрали ребят, чтобы передать родителям. Однако встреча с ними обернулась конфликтом: на место приехали несколько мужчин и избили Никиту Зезина.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, установить личности участников произошедшего удалось «по горячим следам».

- В настоящее время граждан, фигурирующих в этой скандальной истории, опрашивают на предмет установления более точных и подробных обстоятельств случившегося. Не исключено, что оперуполномоченные могут применить так называемый «детектор лжи», - пояснил полковник Горелых.

Отметим, что по факту инцидента было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается.