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НовостиОбщество28 июля 2026 10:18

Ново-Свердловская ТЭЦ возобновила подачу горячей воды

В Екатеринбурге и Березовском восстановили подачу горячей воды
Никита ПРИХОДЬКО
Подача горячей воды восстановлена в Березовском и Екатеринбурге

Подача горячей воды восстановлена в Березовском и Екатеринбурге

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ново-Свердловская тепловая электростанция 28 июля вновь была введена в работу, благодаря чему подача горячей воды в Березовском, а также в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга была восстановлена.

- «Т Плюс» уведомила управляющие компании и ТСЖ о необходимости подключить энергоустановки внутри домов и дать воду жильцам. В случае отсутствия воды жителям нужно обращаться в свои управляющие организации, - пояснили в пресс-службе «Т Плюс».

Ново-Свердловская ТЭЦ временно приостанавливала свою работу в связи с работами по диагностике и ремонту оборудования, которые проводились для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В связи с этим основная нагрузка легла на Среднеуральскую ГРЭС. Из-за ухудшения качества воды станция была вынуждена сократить горячее водоснабжение на время работ.