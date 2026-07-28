Ново-Свердловская ТЭЦ возобновила подачу горячей воды

Подача горячей воды восстановлена в Березовском и Екатеринбурге Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ново-Свердловская тепловая электростанция 28 июля вновь была введена в работу, благодаря чему подача горячей воды в Березовском, а также в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга была восстановлена.

- «Т Плюс» уведомила управляющие компании и ТСЖ о необходимости подключить энергоустановки внутри домов и дать воду жильцам. В случае отсутствия воды жителям нужно обращаться в свои управляющие организации, - пояснили в пресс-службе «Т Плюс».

Ново-Свердловская ТЭЦ временно приостанавливала свою работу в связи с работами по диагностике и ремонту оборудования, которые проводились для подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В связи с этим основная нагрузка легла на Среднеуральскую ГРЭС. Из-за ухудшения качества воды станция была вынуждена сократить горячее водоснабжение на время работ.