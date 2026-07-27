Ново-Свердловская ТЭЦ приостановила работу до 28 июля

В части Екатеринбурга могут временно отключить горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ново-Свердловская тепловая электростанция временно приостановила работу. Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии. В связи с этим в части Екатеринбурга могут наблюдаться перебои с горячей водой.

Отмечается, что ремонтные работы планируют закончить за сутки и запустить ТЭЦ вечером 27 июля.

В пресс-службе «Т Плюс» сообщили, что по графику Ново-Свердловская ТЭЦ выведена из работы до 28 июля для подготовки оборудования к зиме, подача воды потребителям прекращена до 28 июля.

– Ново-Свердловская ТЭЦ не берет воду из открытого водоема, а нагревает холодную воду, которую поставляет МУП «Водоканал». На котлы и в тепловую сеть подается вода питьевого качества: весь цикл очищения вода проходит в химцехе станции, а анализы готовит профессиональная химлаборатория, которая предоставляет отчет в Роспотребнадзор, – сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Напомним, что в июне Свердловскую область накрыли сильные ливни. Осадки продолжили идти вплоть до середины июля. Из-за паводка жители Екатеринбурга пожаловались на ухудшение качества водопроводной воды. С их слов, она приобрела желтый оттенок.

В пресс-службе «Т Плюс» напомнили, чтобы зафиксировать факт загрязнения воды нужно обращаться в управляющую компанию. Если в анализах будут отклонения, то жильцы смогут претендовать на перерасчет.