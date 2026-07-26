Свердловчане пожаловались на желтую воду в кранах

Вода из под крана приобрела неестественный оттенок Фото: Евгений СТОЯНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области и Екатеринбурга пожаловались на ухудшение водопроводной воды. По их словам, вода приобрела желтый оттенок.

- В Новоуральске скупили всю воду в пятилитровых бутылках. Мне в магазине удалось приобрести две последние, - говорит «КП – Екатеринбург» читатель.

В Екатеринбурге в районе Втузгородка была аналогичная проблема. Вода пожелтела, стала мутной.

В пресс-службе «Т Плюс» напомнили, чтобы зафиксировать факт загрязнения воды нужно обращаться в управляющую компанию.

- Со станций "Т Плюс", где ежедневно отбираются пробы воды и сдаются анализы поступает вода питьевого качества. Она соответствует всем санитарным нормам, в том числе и по цветности. Подобная работа проводится и в теплосетях Екатеринбургской теплосетевой компании - промывка, дезинфекция, анализы. Чтобы установить причину отклонения качества а конкретном доме, жильцу следует обратиться в управляющую компанию, - рассказали в «КП-Екатеринбург» в «Т Плюс».

Коммунальщики зафиксируют проблему и составят необходимые акты. Если в анализах будут отклонения, то жильцы смогут претендовать на перерасчет.