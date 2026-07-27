Ново-Свердловская ТЭЦ может возобновить подачу горячей воды 27 июля

При получении положительных результатов горячую воду начнут подавать в дома после 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге могут возобновить подачу горячей воды уже вечером 27 июля. Напомним, что Ново-Свердловская ТЭЦ – один из шести основных теплоисточников – была закрыта на плановый ремонт. В это время основная нагрузка легла на Среднеуральскую ГРЭС, которая была вынуждена сократить подачу горячей воды из-за ухудшения ее качества.

– Отдельные показатели, в том числе мутность, цветность и содержание марганца, превышали обычные значения до четырех раз. В результате станция не смогла очищать воду в прежнем объеме, что привело к нарушению гидравлического режима и временному ограничению подачи горячей воды, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

26 июля Ново-Свердловская ТЭЦ начала выход из планового ремонта, а Среднеуральская ГРЭС полностью прекратила подачу горячей воды и была выведена на ремонт 27 июля.

Сейчас специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проводят термическую дезинфекцию трубопроводов с последующим лабораторным контролем качества воды. При получении положительных результатов горячую воду начнут подавать в дома после 20:00.