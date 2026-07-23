«Мама умерла...»: завершены поиски женщины, исчезнувшей после выписки из больницы

Женщину искали с 14 июля, а 22 - она сама вернулась домой. Фото: соцсети Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершены поиски 48-летней Татьяны Хановой (Хрулевой). Женщина исчезла 14 июля в Сысерти после выписки из больницы. Больше недели ее искала полиция и волонтеры «ЛизыАлерт».

Напомним, в день пропажи Татьяну выписали из Сысертской ЦГБ. Ей вызвали такси до Двуреченска, где она жила. Но до места назначения Татьяна так и не доехала. Дочь женщины - Анна, рассказывала «КП-Екатеринбург», что таксист высадил ее маму возле продуктового магазина. С этого момента след женщины терялся.

В итоге вечером 22 июля Татьяну нашли живой. По данным волонтеров, женщина сама вернулась домой. Однако, как рассказала «КП-Екатеринбург» Анна, ночью ее маме стало плохо.

- Мама была не в состоянии что-либо рассказывать. Мы сами ничего не знали, что с ней произошло. Сегодня мама умерла..., - поделилась девушка.

Напомним, в Свердловской области завершились поиски 61-летнего Игоря Гладкова. Его искали больше месяца. Как оказалось, мужчина уехал на заработки в Челябинск. 23 июля его нашли живым.