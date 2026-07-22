Татьяна пропала днем 14 июля. Фото: соцсети/ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области больше недели ищут 48-летнюю Татьяну Ханову (Хрулеву). Женщина пропала днем 14 июля в Сысерти. Ее поисками занимается полиция, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Дочь женщины, Анна, рассказала «КП-Екатеринбург», что в день пропажи ее маму выписали из больницы.

Так Татьяна выглядела в день пропажи. Фото: предоставлено дочкой женщины

- Мама живет в Двуреченске. Она лежала на лечении в Сысертской ЦГБ. 14 числа ее выписали. Как сказали в больнице, ей вызвали такси до дома. Однако до дома она так и не доехала. Я обратилась в полицию на следующий день, - поделилась Анна.

По словам девушки, по камерам видеонаблюдения удалось установить, что водитель такси высадил Татьяну возле продуктового магазина, который находится недалеко от больницы. С этого момента след женщины теряется. Анна предполагает, что у Татьяны не было с собой наличных, поэтому ее не довезли до дома.

КОНКРЕТНО

Ориентировка на Татьяну. Фото: "ЛизаАлерт"

Татьяна Ханова ростом 160 сантиметром и нормального телосложения. У нее светло-русые волосы, зелено-карие глаза. На момент пропажи женщина была одета в черную кофту, штаны и шлепки.

Если вы видели Татьяну или знаете, где она может находиться, позвоните на горячую линию отряда по номеру 8 800 700 54 52 или по телефону 112.

Напомним, в Свердловской области продолжаются поиски 61-летнего Игоря Гладкова. Он бесследно исчез 17 июня после того, как сел в черную иномарку. Сын мужчины предполагает, что его могли увезти в рабочий дом.

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