В Туринском районе перекрыли трассу из-за подтопления

На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей об ограничении движения на трассе в Туринском районе. Проезд перекрыли на участке с 7-го по 8-ой километр автодороги Урусово – Ленское – Жуковское.

- Объезд организован через село Благовещенское. На месте выставлены временные знаки, дежурят сотрудники Госавтоинспекции, - пояснили в ведомстве.

Ограничения ввели из-за подтопления трассы, вызванного паводком. О сроках восстановления движения на участке Госавтоинспекция сообщит позже.

Напомним, что в 2026 году паводок подтопил уже 96 свердловских трасс. По словам замначальника Управления автодорог региона Олега Мелехова, с подобными испытаниями за время работы ведомства Средний Урал не сталкивался никогда. Согласно данным на 14 июля, подтопленными остаются 39 участков.