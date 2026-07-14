В Свердловской области паводок подтопил 96 участков дорог

На сегодняшний день подтопленными остаются 39 участков дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в 2026 году паводок подтопил уже порядка 96 участков дорог. Как рассказал замначальника Управления автодорог региона Олег Мелехов, с подобными испытаниями за время работы ведомства Средний Урал не сталкивался никогда.

- Дорожные службы столкнулись с очень серьезными вызовами. Если у нас ежегодно фиксировалось от 7 до 10 затоплений в период весеннего паводка, то на сегодняшний день зафиксировано 96 случаев, - пояснил Олег Мелехов.

На текущий момент подтопленными остаются 39 объектов. Восстановить их до спада воды, по словам замначальника Управления, не представляется возможным. Пока специалисты прибегают к организации объездных путей или перекрытиям движения.

Кроме того, на 25 участках были зафиксированы разрушения различных элементов: откосов, обочин, водопропускных труб, а также мостов.