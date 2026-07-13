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НовостиАвто13 июля 2026 14:57

Открыто движение по федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень

Движение транспорта по трассе Екатеринбург – Тюмень восстановлено
Маргарита РАЗУМОВА
В Свердловской области открыли участок трассы

В Свердловской области открыли участок трассы

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Талицком районе на федеральной трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень сняли ограничения. Участок с 191-го по 210-ый километр вновь открыт для всех видов транспорта. Ранее проезд был невозможен из-за паводка.

- В связи с сохранением отдельных повреждений полотна на ряде участков организовано сужение проезжей части. Скоростной режим ограничен до 50 километров в час, - пояснили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Свердловчан призывают соблюдать дистанцию, быть внимательными на дороге.

Напомним, что ранее на трассе Екатеринбург – Тюмень произошел обвал и подтопление дороги. Свердловские власти 13 июля провели мониторинг паводковой обстановки с вертолета.