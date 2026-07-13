Свердловский губернатор с воздуха оценил паводковую обстановку

Денис Паслер с воздуха оценил паводковую обстановку. Фото: соцсети Дениса Паслера

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 13 июля с воздуха оценил паводковую обстановку в регионе. По его словам, подтопление территорий продолжается. Итоги облета муниципалитетов, оказавшихся в зоне паводка, обсудят на заседании комиссии по ЧС.

- Оперативная информация на утро. В зоне подтопления – 18 муниципальных образований, 61 населенный пункт. Подтоплено 1006 приусадебных участков; 179 жилых домов; затопленными остаются 9 низководных мостов, - написал глава региона в своих социальных сетях.

Порядка 27 населенных пунктов все еще отрезаны от «большой земли». Кроме того, перекрыто движение на 196-м и 210-м километрах трассы Екатеринбург – Тюмень. Для водителей организовали пути объезда.

Продолжается работа по ликвидации последствий паводка. Так, с линий электропередач специалисты убрали уже свыше 300 деревьев. Также было устранено больше 350 обрывов линий по всему региону.

На текущий момент продолжается мониторинг паводковой обстановки. Сейчас на Среднем Урале ведутся работы по разбору заторов рек, восстановлению дорог и насыпи. Ситуация контролируется главами муниципалитетов, пострадавших от паводка.