На Среднем Урале из-за подтопления перекрывают трассы

На участках свердловских дорог ввели временные ограничения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На дорогах региона 13 июля вводят новые ограничения из-за подтопления. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Так закрыто движение в обоих направлениях на участке с 196 по 210 километр трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Объехать участок можно через Ирбит и Камышлов. Планируется, что движение запустят вечером 13 июля.

Был закрыт проезд по мосту и дороге через реку Юрмыч около деревни Вазова. Также был ограничен проезд в деревне Кокуй.

В Пышминском районе перекрыто движение на улицах Ленина, Сушинских, Лизы Чайкиной. Также в переулке Речной поселка Пышма.

Полностью перекрыт проезд от села Коменки до улицы Строителей в Богдановиче. Виной всему стал размыв грунта и перелив воды через дорогу.

В деревне Шаламы закрыт проезд по улице Советская. Объехать участок не получится.

На трассе Артемовский – Арамашево на 18-м километре ограничили движение. Объезд возможен по трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

Из-за разрушения моста через реку Шайтанка закрыли проезд по дороге Арамашево – Косякова. Объезд возможен по трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

На перекрытых дорогах дежурят автоинспекторы. Выставлены дорожные знаки для водителей.

Уральцев просят заранее выбирать маршруты, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Строго выполняйте указания экипажей ДПС на месте.