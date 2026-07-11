Свердловские энергетики устраняют последствия непогоды

Основными причинами нарушений электроснабжения стали падение деревьев на провода и обрывы линий электропередачи, вызванные шквалистым ветром Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас основные усилия энергетиков сосредоточены на территориях Сысертского, Алапаевского и Ирбитского округов. Отмечается, что большинство аварийных участков расположены в труднопроходимых лесных массивах и на территориях, где после ливней наблюдается подтопление.

– Энергетики сняли порядка 180 деревьев с линий электропередачи, устранили около 100 обрывов, установили 10 опор и выполнили перетяжку 1,5 километра провода, – сообщили в «Россети Урал»

Напомним, что после урагана 10 июля пришлось перекрыть несколько автомобильных дорог. В том числе в обе стороны закрыли Тюменский тракт, начиная с Талицы.

Посмотрите, как пережидала непогоду крановщица из Екатеринбурга.

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