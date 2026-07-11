Фото: читатель «КП».
Крановщица из Екатеринбурга Валерия Швецова оказалась взаперти на высоте 70 метров во время сильных ливней вечером 10 июля. Пока мегаполис затапливало, девушка в одиночестве плакала в кабине башенного крана. Спускаться вниз было крайне опасно, могла ударить молния.
В какой-то момент Валерия даже предположила, что захочет уволиться.
Видео: Валерия Швецова
– Все черным-черно, гроза идет, я сижу в кране, реву, потому что мне страшно, все гремит, сверкает. Дождище идет, ветрище, – поделилась Валерия в своем блоге.
В комментариях подписчики поделились на два лагеря: одни поддерживают девушку, другие – советуют сменить работу.
– Я правда молилась богу, чтоб все было хорошо. Вы просто меня плохо знаете. На самом деле я все очень сильно близко к сердцу принимаю. Но раз я выбрала эту профессию, нужно привыкать.
Валерия стала крановщицей вслед за мужем. Весной 2025 года девушка прошла курсы и решила остаться в профессии.
– До сих пор помню первый рабочий день, сущий кошмар! Тогда пошел сильный ливень, поднялся ужасный ветер, а самое страшное – началась гроза. Я плакала, хотела слезть и больше никогда не взбираться в кабину вновь. Но как только непогода закончилась, страх улетучился, как будто бы его и не было, на душе стало так легко, – рассказывала екатеринбурженка.
Последствия непогоды ощутил на себе не только Екатеринбург, но и города области. Например, в Артемовском от молнии загорелся фельдшерско-акушерский пункт и размыло дороги.
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