Поток воды перекрыл автомобильную дорогу Артемовский — Арамашево. Фото: Глава Артемовского муниципального округа Андрей Клименко

В Свердловской области затопило автомобильную дорогу до Алапаевска. В ночь на 11 июля в селе Мироново на пруду реки Арамашки произошел размыв грунтовой насыпи с образованием прорана перед водопропускным сооружением.

Поток воды перекрыл автомобильную дорогу Артемовский — Арамашево (в районе деревни Бучино). Движение в направлении Алапаевска временно закрыто, сообщает глава Артемовского Андрей Клименко.

– Уровень воды в реке Реж на территории села Мироново значительно повысился, – отметил чиновник.

Напомним, что в результате сильного дождя в Артемовском загорелся фельдшерско-акушерский пункт и был поврежден газопровод.

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