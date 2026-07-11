На Урале во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт

Причины пожара устанавливаются. Фото: Глава Артемовского муниципального округа Андрей Клименко

В Артемовском во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил глава округа Андрей Клименко. Кроме этого во время непогоды вечером 10 июля был поврежден газопровод в районе улиц Мира и Западной.

– Часть потребителей временно отключена от газоснабжения. На месте работают специалисты аварийной службы. Обе ситуации держу на личном контроле. Дополнительную информацию сообщу по мере её поступления, – сообщил в своих соцсетях Андрей Клименко.

В Артемовском из-за паводка размыло дорогу до Алапаевска. Подтопление также зафиксировано в Ирбите, где из нескольких районов эвакуировали жителей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru