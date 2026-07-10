Утром 9 июля уровень воды в реке Ница в Ирбите составлял 727 мм Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

Свердловская область продолжает бороться с последствиями паводка, начавшегося после сильнейших ливней в конце июня. Вода постепенно уходит, однако в зоне подтопления еще остается множество приусадебных участков. Рассказываем что известно о паводке в Свердловской области 10 июля 2026.

Паводок в Свердловской области: последние новости на 10 июля 2026

По данным МЧС на утро 10 июля, ситуация с паводком улучшилась в восьми населенных пунктах Свердловской области.

- За минувшие сутки от паводковых вод освободились 27 дачных домов и 104 приусадебных участка в восьми населенных пунктах, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. – В то же время в пяти населенных пунктах произошло подтопление 15 приусадебных участков и одного участка автомобильной дороги.

Всего в зоне подтопления в 15 муниципальных образованиях продолжают находиться 460 приусадебных участка, четыре частных дома, восемь низководных мостов и один участок автодороги.

Из-за паводка в Ирбите в пункте временного размещения утром 10 июля находились 13 человек. Среди них шестеро – дети Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

Последствия паводка в Свердловской области

Вечером, 9 июля, в департаменте информационной политики Свердловской области, сообщили, что снижение уровня воды отмечается в Нижних Сергах. Сейчас в городе восстанавливают мосты и очищают реку Заставка.

- В муниципалитете практически завершен процесс перечисления выплат, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уходит вода и в Нижнем Тагиле. На Черноисточинском водохранилище в четверг вечером оставалось шесть сантиметров до подпорного уровня воды. Всего в зоне подтопления в садовых некоммерческих товариществах находилось 136 домов.

Паводки в городах Свердловской области начались из-за сильных дождей в конце июня Фото: соцсети главы Ирбита Николая Юдина

В Ирбите из-за подъема воды в реке Ница в зоне подтопления оказались 166 приусадебных участков.

- Из зоны подтопления силами РСЧС эвакуировано 33 человека, в том числе 15 детей, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области. – С утра 9 июля уровень воды в реке Ница снизился и составляет 727 мм.

Также в городе работает пункт временного размещения для пострадавших от паводка. Согласно данным МЧС, в нем к утру пятницы находилось 13 человек, среди которых шестеро детей.

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