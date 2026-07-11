Под Талицей в обоих направлениях перекрыли Тюменский тракт, об этом сообщили в свердловском управлении Госавтоинспекции.
Объезд перекрытого участка организован по маршруту: съезд с автодороги Р-351 на 140-м километре – Квашнинское – Ирбит – Байкалово – возвращение на автодорогу Р-351 на 205-м километре.
– На месте перекрытия работают сотрудники Госавтоинспекции, выставлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Ситуация находится на контроле Госавтоинспекции во взаимодействии с органами исполнительной власти Свердловской области, – сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно о четырех перекрытиях в на трассах Среднего Урала. Позже их число увеличилось – в Талицком и Пышминском районах в связи с подтоплением и размывом дорожного покрытия закрыли два моста.
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