Рассказываем, где сегодня точно не проехать. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В четырех районах Свердловской области затопило автомобильные дороги. Как сообщили в Госавтоинспекции, из-за сильных ливней под воду ушли мосты на территории Байкаловского, Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов.

В Байкаловском районе полностью перекрыт участок улицы Советская в деревне Шаламы. Объезд отсутствует, для местных граждан организована эвакуация с использованием техники повышенной проходимости.

В Артемовском районе ограничено движение на 18-м километре региональной автодороги «Артемовский — Арамашево» в районе деревни Бучино, объезд осуществляется по автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».

В Алапаевском районе перекрыто движение на автомобильной дороге местного значения «Арамашево — Косякова» в связи с разрушением моста через реку Шайтанка, объезд организован по региональной автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».

В Невьянском районе продолжает действовать ограничение движения на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в связи с подтоплением проезжей части.

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