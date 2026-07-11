В четырех районах Свердловской области затопило автомобильные дороги. Как сообщили в Госавтоинспекции, из-за сильных ливней под воду ушли мосты на территории Байкаловского, Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов.
В Байкаловском районе полностью перекрыт участок улицы Советская в деревне Шаламы. Объезд отсутствует, для местных граждан организована эвакуация с использованием техники повышенной проходимости.
В Артемовском районе ограничено движение на 18-м километре региональной автодороги «Артемовский — Арамашево» в районе деревни Бучино, объезд осуществляется по автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».
В Алапаевском районе перекрыто движение на автомобильной дороге местного значения «Арамашево — Косякова» в связи с разрушением моста через реку Шайтанка, объезд организован по региональной автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск».
В Невьянском районе продолжает действовать ограничение движения на автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в связи с подтоплением проезжей части.
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