Теплой погоды на этой неделе можно не ждать Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловскую область накроют дожди, грозы и град. Такой неутешительный прогноз опубликовал Уральский гидрометцентр.

12 июля в области дождь, местами сильный и очень сильный, сильный ливень, на крайнем севере и крайнем юге небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах гроза, крупный град, ночью и утром туман. Ветер восточный с переходом днем на юге на юго-западный 4-9 при грозе порывы 15-18 м/с, местами шквалистое усиление до 25 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, на севере и в горах до 18°.

В Екатеринбурге небольшой дождь, гроза, днем до +26°.

13 июля в Свердловской области ожидается умеренный дождь, в отдельный районах сильный и очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, крупный град, ночью и утром туман. Ветер восточный, ночью на юге западный 4-9 при грозе порывы 15-18 м/с, местами шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Температура ночью 14-19°, на севере до 9 °, днем 23-28°, на севере до 18°.

В Екатеринбурге пасмурно, дождь и до +25°. А уже 14 июля в столице региона пройдет сильный ливень с грозой.

Напомним, что из-за обильных осадков пришлось перекрыть Тюменский тракт. А в Екатеринбурге накануне вечером затопило кинотеатр в ТРК «Глобус».

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