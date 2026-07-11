Зрителям вернули деньги за билеты Фото: читатель «КП».

В екатеринбургском кинотеатре из-за ливня обрушился потолок. Все произошло вечером 10 июоя в «Кинодоме» в ТЦ «Глобус». Как рассказала «КП-Екатеринбург» автор видео, едва фильм успел начаться, как с потолка полилась вода.

– Деньги за билеты и бар нам вернули без лишних слов. Поехали в другой кинотеатр, очень хотела посмотреть этот фильм, – делится Юлия.

В кинотеатре из-за ливня обрушился потолок

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