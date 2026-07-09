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НовостиОбщество9 июля 2026 14:55

Пострадавшие от смерча жители Кушвы получили свыше 25 млн рублей выплат

В Кушве продолжают устранять последствия смерча
Никита ПРИХОДЬКО
Жители получили 866 выплат на общую сумму 25,3 миллиона рублей

Жители получили 866 выплат на общую сумму 25,3 миллиона рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кушве продолжают оказывать помощь жителям, полностью или частично утратившим жилье после смерча. Так, по данным на 8 июля 2026 года, пострадавшему населению перечислили уже 866 выплат, общая сумма которых составила порядка 25,3 миллиона рублей.

- Пострадавшим оперативно выплачивается материальная помощь из местного и областного бюджетов за повреждение жилья и утрату имущества. Экстренные службы и администрация сосредоточены на адресной помощи жителям, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Продолжается работа и по восстановлению пострадавших строений. На текущий момент специалисты восстановили 112 из них. Осталось отремонтировать еще 52 частных дома. Кроме того, начался разбор зданий, которые непригодны к восстановлению.

Отмечается, что устранением последствий смерча сейчас занимаются 159 человек и 9 единиц техники.