Пострадавшие от смерча жители Кушвы получили свыше 25 млн рублей выплат

Жители получили 866 выплат на общую сумму 25,3 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кушве продолжают оказывать помощь жителям, полностью или частично утратившим жилье после смерча. Так, по данным на 8 июля 2026 года, пострадавшему населению перечислили уже 866 выплат, общая сумма которых составила порядка 25,3 миллиона рублей.

- Пострадавшим оперативно выплачивается материальная помощь из местного и областного бюджетов за повреждение жилья и утрату имущества. Экстренные службы и администрация сосредоточены на адресной помощи жителям, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Продолжается работа и по восстановлению пострадавших строений. На текущий момент специалисты восстановили 112 из них. Осталось отремонтировать еще 52 частных дома. Кроме того, начался разбор зданий, которые непригодны к восстановлению.

Отмечается, что устранением последствий смерча сейчас занимаются 159 человек и 9 единиц техники.