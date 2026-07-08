В Кушве восстановили 112 строений, пострадавших после смерча

Специалисты приступили к разбору домов, непригодных к восстановлению. Фото: администрация Кушвинского муниципального округа

В Кушве продолжаются работы по восстановлению после смерча. Напомним, что он прошелся по городу 22 июня 2026 года. Согласно данным на 8 июля, специалисты восстановили 112 строений, пострадавших от разгула стихии.

- Остался ремонт еще 52 частных домов. В ликвидации последствий непогоды и ремонте кровли жилых домов и соцобъектов непрерывно задействованы 159 человек и 9 единиц техники. Начался разбор домов, непригодных к восстановлению, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Отмечается, что жителям, частично или полностью утратившим имущество из-за смерча, перечислили уже 866 выплат, общая сумма которых составила 25,3 миллиона рублей. Средства были выделены как из городского бюджета, так и из регионального. Однако напомним, что сами горожане ранее жаловались на сложности в получении выплат.