На Урале нашли пенсионеров, которые уехали за грибами и потерялись

Утром 9 июля супруги смогли выйти на связь и их удалось найти. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области нашли пожилую пару пенсионеров, пропавших 8 июля. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», поиск начался вечером 8 июля, когда близкие поняли, что Николай и Мария Соколовы самостоятельно из леса не выйдут.

Утром супругам удалось выйти на связь и сообщить, где они находятся. Телефоны были почти разряжены. Специалисты направления «Лес на связи» отряда «ЛизаАлерт» смогли понять, где находятся пропавшие, на место отправился экипаж «РМК-Поиск».

– Им и удалось обнаружить грибников. На одном из внедорожников их доставили в штаб поиска. Серьезно они не пострадали, но на место вызвали скорую, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. – сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, что 8 июля также завершились поиски пропавшего 15-летнего подростка в Верхней Пышме. Парень исчез 4 июля. Найти пропавшего удалось спустя четыре дня в торговом центре «Омега» в Екатеринбурге. Как оказалось, он ушел из дома после знакомства с девушкой.