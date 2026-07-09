«Уехали за грибами и до сих пор не вернулись»: на Урале больше суток ищут пожилых супругов

Супруги Соловьевы уехали утром 8 июля за грибами и не вернулись. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

В Свердловской области больше суток ищут пожилую супружескую пару. Николай и Мария Соловьевы пропали утром 8 июля 2026 года. В этот день они уехали на машине Niva темно-зеленого цвета за грибами и до сих пор не вернулись.

По словам дочери, обычно родители уезжают ненадолго, на 2-3 часа, так как у мамы больные ноги, и долго ходить она не может. Возможно, пара поехала в сторону Ревды или на Чусовское озеро.

– Последний раз машину зафиксировала камера в 8:58, на перекрестке перед Чусовским и Новомосковским трактами, недалеко от ТЦ Мега. Телефоны Соловьевых недоступны, – сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Николаю Соловьеву 78 лет, его рост составляет 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза серые. В день пропажи был одет в кепку, сапоги или кроссовки и костюм цвета хаки.

Марии Соловьевой 77 лет, рост 160 сантиметров, телосложение нормальное. У нее седые волосы и серые глаза. Женщина была одета в желтые галоши и костюм цвета хаки. Может быть в очках и в платке.

Заявка о пропаже поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда в 21:30. Пять экипажей обследуют все возможные направления, в которые могли уехать супруги.

Если вам что-то известно о местоположении пары или любая другая информация, просьба сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52.