Познакомился с девушкой и ушел из дома: завершены поиски подростка, пропавшего в Верхней Пышме

Сотрудники полиции обнаружили пропавшего в Екатеринбурге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершились поиски 15-летнего подростка из Верхней Пышмы, который пропал 4 июля 2026 года. Его розыском занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский».

Найти пропавшего удалось спустя четыре дня в торговом центре «Омега» в Екатеринбурге. Как оказалось, он ушел из дома после знакомства с девушкой.

- Мальчик пояснил полицейским, что покинул дом добровольно – он познакомился с девушкой и все это время проживал у нее в Екатеринбурге. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

С подростком проводят профилактическую беседу. Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Сейчас с подростком все хорошо, правоохранители проводят с ним профилактическую беседу. После этого его передадут матери. Отмечается, что ее привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в полиции сообщали, что семья подростка является неполной, но характеризуется как благополучная.