Свердловская полиция будет патрулировать водоемы после гибели детей

Свердловская полиция будет доставлять безнадзорных детей в территориальные отделы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области полиция усилит контроль за водоемами. Теперь ребят, купающихся без сопровождения законных представителей, будут доставлять в территориальные отделы и уже оттуда передавать родителям. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Такое решение было принято в связи с учащением случаев гибели детей на водоемах. Так, например, в Нижнем Тагиле 13-летняя школьница выпала из плавательного круга и утонула, а в Каменске-Уральском 17-летнего подростка из Тюменской области унесло течением реки.

- Несмотря на то, что в подобных трагедиях пресс-службы МВД, МЧС и СКР регулярно информируют общественность, складывается впечатление, что некоторые муниципалитеты и семьи, где есть дети, откровенно игнорируют призывы о дополнительных мерах безопасности, - отметил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых.

Напомним, что власти региона поручили главам муниципалитетов усилить контроль за местными водоемами.