День рождения обернулся трагедией: завершены поиски парня, которого унесло течением реки на Урале

Парня искали спасатели, полицейские и волонтеры. Фото: предоставлено очевидцем

Завершены поиски 17-летнего парня, которого унесло течением реки на Урале. Подросток приехал из Тюменской области в гости к подруге в Каменск-Уральский, чтобы отметить ее день рождения.

Вечером 4 июля молодой человек вместе с ней, еще одной подругой и другом отправились к реке Исеть возле деревни Кодинка (под Каменском-Уральским).

- Парень, находясь в воде, оступился, но, поскольку плавать не умел, выбраться самостоятельно ему не удалось. Попытка друзей спасти его оказалась безуспешной, - рассказывал ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Парня унесло течением реки. Одна из его подруг позвала на помощь местного рыбака, а он вызвал экстренные службы. Двое суток молодого человека искали сотрудники МЧС, МВД и волонтеры, а утром 7 июля поиски были завершены.

- Тело молодого человека нашли 6 июля вечером спасатели МЧС. Его унесло течением к плотине. Внешних телесных повреждений не обнаружено, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

В ведомстве проводится проверка. Напомним, в Нижнем Тагиле 5 июля утонула 13-летняя школьница. Ее тело пока не найдено. В МЧС, МВД и Следственном комитете напоминают родителям: нельзя оставлять малолетних детей одних во время купания, необходимо обеспечивать их плавательными жилетами и принимать другие меры предосторожности, чтобы избежать трагедий.

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