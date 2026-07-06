Приехал на день рождения подруги: появились подробности о поисках парня, которого унесло течением реки

Парня унесло течением на реке Исеть в деревне Кодинка. Фото: читатель «КП»

Появились подробности о ЧП на Урале, где 17-летнего парня унесло течением реки. Спасатели ищут подростка ищут вторые сутки.

Вечером 4 июля парень с двумя подругами и другом плавали на реке Исеть возле деревни Кодинка (под Каменском-Уральским).

- Молодой человек приехал в Каменск-Уральский вместе с подругой, чтобы отметить ее день рождения у бабушки. Вечером компания отправилась на берег местной реки. Парень, находясь в воде, оступился, но, поскольку плавать не умел, выбраться самостоятельно ему не удалось. Попытка друзей спасти его оказалась безуспешной, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Парня унесло быстрое течение реки. По словам местного жителя, одна из его подруг позвала на помощь местного рыбака, а он вызвал экстренные службы.

- Сам он из Тюменской области. Его родители приехали сюда, как только узнали о случившемся. Круглосуточно находятся на месте поисков, - сообщил «КП-Екатеринбург» местный житель.

Поиски парня ведут сотрудники МВД и МЧС, волонтеры и добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. На месте также работают следователи.

- В связи с наступлением теплой погоды напоминаем родителям и законным представителям детей: нельзя оставлять малолетних детей одних во время купания, необходимо обеспечивать их плавательными жилетами и принимать другие меры предосторожности, - напоминают в Следственном комитете по Свердловской области.

Напомним, в поисках также принимают участие водолазы, а сотрудники «РМК поиск» осматривали территорию с помощью БПЛА и подводного дрона.

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