Ищут вторые сутки: на Урале подростка унесло течением во время купания в Исети

Парня унесло течением на реке Исеть в деревне Кодинка. Фото: читатель «КП»

Под Каменском-Уральским вторые сутки ищут 17-летнего парня, которого унесло течением реки. По словам местного жителя, парень с друзьями купался на реке Исеть в деревне Кодинка (входит в Каменск-Уральский городской округ) вечером 4 июля.

- Парень был с другом и двумя подругами. В какой-то момент он начал тонуть. Друзья самостоятельно попытались его вытащить, но не смогли. Тогда одна из подруг позвала на помощь местного рыбака, а он уже вызвал экстренные службы, - рассказал «КП-Екатеринбург» местный житель.

По его словам, на реке было сильное течение. Близкие парня переживают, что оно могло унести его далеко. Сейчас подростка ищут местные спасатели. В поисках участвуют водолазы.

- Официального подтверждения, что мальчик утонул, нет. Сейчас ведутся поиски. В них задействованы местные спасатели муниципальной службы спасения, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В поисках также участвуют спасатели «РМК Поиск». 5 июля они помогали осматривать территорию с помощью БПЛА, а 6 июля – при помощи подводного дрона.

Редакция также обратилась в пресс-службу МВД и Следственного комитета Свердловской области. Ответ ожидается. «КП-Екатеринбург» продолжит следить за этой историей.

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