«Отец привез к подруге в гости»: на Урале утонула 13-летняя школьница

Девочку унесло сильным течением Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле утонула 13-летняя школьница. Трагедия произошла 5 июля на территории парка «Народный» в акватории реки Тагил.

- Отец привез свою дочь в гости к подруге. Вскоре девочки отправились в центральный парк города, рядом с которым имеется водоем. Подруга купаться не стала, а приехавшая погостить девочка решила поплавать. В первый раз она благополучно находилась в воде порядка 10 минут, но спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, и круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавательного средства, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Девочку пытался спасти мужчина, ставший очевидцем ЧП, но из-за быстрого течения не смог этого сделать.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Поиски тела девочки ведут сотрудники МВД, МЧС и волонтеры.

Напомним, в деревне Кодинка под Каменском-Уральским вторые сутки ведутся поиски 17-летнего парня, которого также унесло течением реки.

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